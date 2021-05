Rait Kondori analüüs tekitas SAF Tehnika aktsia vastu suure huvi

Investor Rait Kondor. Foto: Andres Haabu

SAF Tehnika on täna Riia börsil ligi 5 protsendi võrra kallinenud. Üheks põhjuseks võib pidada eile Äripäevas avaldatud endise fondijuhi ja investori Rait Kondori analüüsi, milles ta leidis, et aktsia kaupleb oma õiglasest väärtusest madalamal.

SAF Tehnika aktsia on täna kallinenud 4,8 protsenti, 7,38 euroni. Aktsia vastu on huvi selgelt tavapärasest suurem olnud. Tehinguid on täna esimesel kauplemistunnil tehtud juba 93, nende kogukäive ulatub 73 531 euroni.