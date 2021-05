Globaalne kiibipuudus võib kesta kuni 2023. aastani

Kiibitootja TSMC loodab autoturu nõudlusele järele jõuda juba selle aasta suvel. Foto: Reuters/Scanpix

Pooljuhtide puudus püsib turul veel mõnda aega, ütlevad juhtivad kiibituru analüütikud, vahendab CNBC.

Kiipe on kõikjal alates elektrilistest hambaharjadest kuni pesumasinate ja äratuskelladeni, kuid hetkel jääb kiipide pakkumine alla turu nõudlusele ning probleem ei näita raugemise märke. Turu-uuringufirma Forrester teadusvaldkonna asepresident Glenn O’Donnell usub, et defitsiit võib kesta kuni 2023. aastani. O’Donnell ütles, et kasvava trendiga pilvandmetöötluse ja krüptoraha kaevandamise juures ei näe ta kiibitööstuse jaoks muud kui buumi aega.