Kiibipuudus häirib Apple’i tootmist

Häiritud on ka MacBookide tootmine. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Ülemaailmse elektroonikakomponentide puuduse tõttu peab Apple osa MacBooki ja iPadi mudelite tootmist edasi lükkama, vahendab majandusväljaanne Nikkei Asia. Ekspertide hinnangul võib globaalne probleem veel suuremaks kasvada.

Kiibipuudus on tekitanud viivitusi MacBookide tootmises, ütlesid Nikkei Asia allikad. Samal ajal on osa iPadide tootmine edasi lükatud, kuna turul on puudus ka ekraanidest ja nende komponentidest. Tarneprobleemide tõttu on Apple lükanud osa esimesel poolaastal valmima pidanud tellimustest teise poolaastasse.