Nissan toodab kiibipuuduse tõttu pool miljonit autot vähem

Jaapani autotootja Nissan plaanib tänavu toota pool miljonit autot vähem, sest kiipidest on suur puudus, vahendab CNBC.

Nissani tegevjuht Makoto Uchida ütles, et ettevõttele on probleeme tekitamas ka materjalihindade kiire kasv. “Kui tootmist vaadata, siis ulatub tänavu selle mõju 500 000 autoni,” nentis Uchida. “Me teeme samme selle poole, et tootmine taastada.”