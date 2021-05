Kulla hind tõusis nelja kuu tippu

Kulla hind jäi pidama täna vahetult enne psühholoogiliselt tähtsat 1900 dollari taset. Foto: Reuters/Scanpix

Kulla hind tõusis enam kui nelja kuu kõrgeima tasemeni, sest investorid ootavad, et rahapoliitika saab ka edaspidi olema lõtv. Kulda toetas ka dollar odavnemine, vahendab Reuters.

Spotkulla hind on täna tõusnud 1,2 protsenti, 1899 dollarini untsist. See on kõrgeim tase alates 8. jaanuarist.