Ignitis kasvatas kasumit rohkem kui poole võrra

Ignitis on börsile tulekuga saanud sisse hea mineku, kasvatades nii kasumit kui käivet. Foto: Verslo Žinios/Scanpix

Esimese kvartali tulemustes teatas Ignitis Group pea 70% suurusest puhaskasumi kasvust. Aktsia reageeris tulemustele lahjalt.

Leedu börsil noteeritud energiavaldusettevõte Ignitis Group teatas börsiteates, et on esimeses kvartalis teeninud 37,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 67,9% rohkem kui aasta varasemal perioodil. Aktsia kohta teenis ettevõte kasumit 0,49 eurot, mis on 81,5% suurem kui eelmisel aastal esimeses kvartalis.