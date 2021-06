Börs: kehvad majandusandmed panid turud langema

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA suurimad aktsiaindeksid lõpetasid päeva langusega, majandusandmed viitasid inflatsiooni kiirenemisele ning Ühendriikide jaemüügi nõrgenemisele, mis pani investorid majanduse taastumise pärast muretsema, vahendab Reuters.

Föderaalreservi kinnitus, et inflatsioon saab nende hinnangul olema ajutine ning USA riigvõlakirjade tootluse langus on aidanud inflatsiooniga seotud hirme maandada. Tänu sellele on aktsiaturud viimastel nädalatel tõusnud. Nüüd on ootavad kõik investorid Föderaalreservi homset avaldust.