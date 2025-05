Tagasi 14.05.25, 08:26 LHV ärikinnisvaras pinnavahetusest: paljud lükkavad allkirjastamist edasi Praeguses majanduskeskkonnas on tavapärasest raskem saada ärikinnisvaraomanikul üürniku allkirja pinnavahetuseks, nentis LHV kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim.

LHV kinnisvarainvesteeringuid juhib Rait Riim.

Foto: Andras Kralla

Riim rääkis Äripäeva raadios, et näiteks Marati majas on jõutud rekonstrueerimise sarikapeoni ja kindla ankurüürnikuni, kuid hoone täituvus on praeguseks 40%.

Lisaks selgitas Riim, millise õppetunni on saanud LHV otseinvesteeringutega, mida teised pankade pensionifondid ei taha ette võtta.

Rait Riimi intervjueeris Ireene Kilusk.