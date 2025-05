Tagasi PRO 13.05.25, 14:23 48 tundi tõehetkeni: kas Putin mängis end nurka? Rahukõnelused Istanbulis võivad osutuda murdepunktiks enam kui kolm aastat kestnud täiemahulises sõjas.

Vladimir Putinile paistis Ukraina riigipea nõusolek kohtuda tulevat üllatusena.

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Ungari jooksutas piiri taga spioonivõrgustikku, et valmistada ette Lääne-Ukraina okupeerimist; kurdi separatistid on valmis kinkima igipõlisele vaenlasele, Türgi riigipeale põhiseaduse muutmist nõudva kolmanda ametiaja ning paavst on nüüd ameeriklane. Mõni nädal on lihtsalt selline, kus mustast saab järsku valge.

Veelgi enam on aga sel korral küsimus, kas tõesti suutis Vladimir Putin end päris otse nurka värvida. Juhul, kui ta hiljemalt ülehomme lennukisse ei istu ning Türki ei lenda, võib see täitsa nii olla. Samas, kõik sõltub maailma esiriigi presidendist, kelle jaoks on ootamatud kannapöörded keskne strateegia.

Kõigest sellest allpool.

Poola kaubanduskeskuse süütasid venelased. Poola peaminister Donald Tusk esines pühapäeval avaldusega, milles väitis, et Poola teab kindlalt, kuidas Venemaa oli Marywilska 44 nime kandva kaubanduskeskuse põlengu taga. Esmaspäeval kinnitas Poola välisminister Radosław Sikorski, et vastusammuna suletakse Vene konsulaat Krakówis.