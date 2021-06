Puidu kõrgustes hind langeb kiiresti

Foto: Liis Treimann

Puidu hind on hakanud Ameerika Ühendriikides kukkuma, mis võib viidata tagasiteele normaalsusesse, kirjutab Wall Street Journal.

Mai alguses ütles Eesti puidutööstusettevõtte Kaamos Timberi tegevjuht Tõnu Bergmann, et just USA ehitussektor, aga ka Aasia turg on sel aastal puidutööstuse suurimad mõjutajad. Tema sõnul vedasid puidutoorme hinnatõusu eeskätt suurriigid.