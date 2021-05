Kaamos: puidu hinnatõusu veavad suurriigid

Puidutööstusesse on tänavu jõudnud surve, mis ei luba tekkida tavapärasel varumisperioodil ja seetõttu varud vähenevad. Foto: Liis Treimann

Tänavust puidutoorme hinnatõusu veavad suurriikide ehitussektorid, leiab Eesti puidutööstusettevõtte Kaamos Timberi tegevjuht Tõnu Bergmann.

Bergmanni sõnul on sel aastal puidutööstuse suurimad mõjutajad USA ehitussektor ja Aasia turg. Suurenenud nõudluse tõttu on hüppeliselt kerkinud ka puidutoorme hinnad, märgib Bergmann pressiteates. Äripäev kirjutas täna, et toorainete hinnad on viimastel kuudel tõusnud tasemeteni, mida pole nähtud aastaid.