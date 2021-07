Sõõrumaa: võtke laenu ja ostke korter, senine süsteem lõppeb peagi suure pauguga

Viisemann festivalil: kes tahab, võib karjaga kaasa joosta ja kõvasti teenida

Portugalis elav LHV kaasasutaja Andres Viisemann, kes osales investeerimisfestivalil video vahendusel, on juba pikemat aega finantsturgudele tormi ennustanud. Börsid aga muudkui buumivad ja ettevõtteid tuleb börsile juurde. On see pidu katku ajal?