Võtsin juurde 580% tootlust toonud aktsiat

Saunum Groupi aktsia on minu portfellis olnud alates IPOst eelmise aasta novembris ja pean tunnistama, et see on oma 580% tootlusega olnud seni mu kõige edukam esmaemissioonist ostetud investeering, kuigi osakaal portfellis on väike.