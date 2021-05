Võtsin juurde 580% tootlust toonud aktsiat

Foto: Anti Veermaa

Saunum Groupi aktsia on minu portfellis olnud alates IPOst eelmise aasta novembris ja pean tunnistama, et see on oma 580% tootlusega olnud seni mu kõige edukam esmaemissioonist ostetud investeering, kuigi osakaal portfellis on väike.

Investori parim ostunimekiri on tavaliselt tema enda portfellis olevad edukad aktsiad. Olles näinud, kui palju on Saunum suutnud esmaemissioonist saadud poole miljoni euroga lühikese ajaga tootmist ja eksporti suurendada, usun, et ka eilsest käima läinud rahakaasamine tuleb edukas. Miks ma nii arvan?