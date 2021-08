Novaturas taastub jõuliselt

Novaturas on kahjumiga kallim kui kasumiga

Aasta algusest rallinud Novaturase aktsia on tõusnud pandeemiale eelnenud tasemest läbi, kuigi jätkuvalt on ettevõtte finantsid veel nõrgad. Investorid ootavad ettevõtte kiiret taastumist, selle ootusega on käsikäes liikunud ka aktsia hind.