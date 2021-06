Novaturas on kahjumiga kallim kui kasumiga

Novaturase aktsia suhtes on analüütikud optimistlikud ja ootavad turistide hordide taastumist. Foto: Verslo Žinios

Aasta algusest rallinud Novaturase aktsia on tõusnud pandeemiale eelnenud tasemest läbi, kuigi jätkuvalt on ettevõtte finantsid veel nõrgad. Investorid ootavad ettevõtte kiiret taastumist, selle ootusega on käsikäes liikunud ka aktsia hind.

Hiljuti on Novaturase aktsia suunas tulnud palju positiivseid uudiseid ja suuri ootuseid. Jaak Roosaare rääkis Novaturase aktsia hinna kahekordistumisest ning ka analüütikud ootavad aktsialt kõrgemat hinda, kuid üks lugeja tõmbas minu tähelepanu asjaolule, et aktsia väärtus on justkui kahjumiga suurem, kui see oli enne kriisi kordades suurema käibe ja kasumi juures.