Inflatsioonihirmus sakslased ostavad kulda kokku

Kulla hind on viimase aasta jooksul olnud langemas. Foto: Reuters/Scanpix

Paljud kullainvestorid võivad olla praegu mures keskpankade rahapoliitika karmistamise pärast, aga sakslased on samal ajal oma varusid täiendamas, kirjutab Bloomberg.

Saksamaal on nõudlus füüsilise kulla järele kasvanud esimesel poolaastal kõrgeima tasemeni alates 2009. aastast, selgub Maailma Kullanõukogu andmetest. Saksamaal on traditsiooniliselt olnud regiooni kõige aktiivsem füüsilise kulla turg. Eelkõige soovitakse ennast kaitsta inflatsiooni vastu ning kauplejad ütlevad, et äri läheb hästi.

