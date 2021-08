Nvidia otsib megatehingule ELi heakskiitu

Aab: omavalitsustel on moraalne kohustus ühinemislepinguid täita

Kui haldusreformi käigus liitunud omavalitsused on jätnud ühinemislepingus lubatud investeeringud tegemata, siis on neil moraalne kohustus need ikkagi teha ning võrdlemisi keeruline on neist ka kõrvale hiilida.

