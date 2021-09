Tallinna börs tõusis selle aasta parima tootlusega börsiks maailmas

Tallinna börs on tänavu investoritele suurt tootlust pakkunud. Foto: Reuters/Scanpix

Tallinna börsist on saanud tänavu maailma enimtõusnud börs. Kui Araabia Ühendemiraatide tootlust ületati eile, siis teiste riikide börsiindekseid on kohalik börs juba mõnda aega pika puuga löönud.

Tallinna börs on täna tõusnud 3,5 protsenti, 2161 punktini. Tänavu on see kallinenud kokku 60,5 protsenti, millega ületatakse Araabia Ühendemiraatide 56protsendilist tootlust. Edetabeli järgmisi riike edestatakse aga juba enam kui 20 protsendipunktiga. Suurelt ületatakse ka Riia ja Vilniuse börsiindeksit, selgub Reutersi andmetest.

