Tesla lükkab Cybertrucki tootmise edasi

Cybertruck Los Angelese automuuseumis. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Electreki blogile viidates kirjutab Bloomberg et Elon Musk oli Tesla töötajatega tehtud kõnes öelnud, et Cybertrucki arendus on graafikust aasta jagu maas.

Esialgu pidi Tesla pikapi tootmist alustama selle aasta lõpus, aga nüüd on see aasta võrra edasi lükatud. Masstootmisse jõuab see, aga alles 2023 aasta lõpus.

