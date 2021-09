Et konkurentsis püsida, tuleb mõtlemist sihilikult arendada

Lihtne on esimese ettejuhtuva narratiiviga nõustuda ja lasta kriitilise mõtlemise asemel mõte uitama. Kui keegi suudab oma mõtte löövalt edasi anda, puudub meil otsene põhjus endalt küsida: „Oot-oot, kas asjad on ikka nii, nagu need paistavad?“ Tegelikult peaksime seda endalt alati küsima.

Lihtne on esimese ettejuhtuva narratiiviga nõustuda ja lasta kriitilise mõtlemise asemel mõte uitama. Kui keegi suudab oma mõtte löövalt edasi anda, puudub meil otsene põhjus endalt küsida: „Oot-oot, kas asjad on ikka nii, nagu need paistavad?“ Tegelikult peaksime seda endalt alati küsima.