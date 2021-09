IPO-buum on viinud Rootsi börsi Euroopa tippu

Rootsi börsil on noteeritud pea 1000 ettevõtet. Foto: AFP/Scanpix

Rootsi börsil on noteeritud 950 ettevõtet, mis on rohkem kui üheski teises Euroopa Liidu riigis. Sel aastal tõotab Rootsi börsil tulla viimase kahe kümnendi aktiivseim IPOde aasta, kirjutab Bloomberg.

Rootsi börs on ettevõtete arvuga peajagu ees Saksamaastki, kus saab kaubelda 824 ettevõtte aktsiatega. Kolmandale kohale jääb Prantsusmaa börs, kus on noteeritud 804 firma aktsiad. Sealjuures on 80 protsenti Rootsi börsifirmadest väiksed, mis tähendab, et nende turuväärtus jääb alla miljardi dollari.

