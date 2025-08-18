Narva ajakirjanik: seekord pole vahet, kes siin valimistel võidab

Mihhail Stalnuhhin jätkab YouTube'is sünge reaalsuse kritiseerimist, postitab Facebooki fotosid puuetega inimeste spordipäevast ja teatab oma uuest raamatust. Katri Raik näitab toetajate kohtumiselt pärit dünaamilist videot, kutsub tasuta paadisõidule mööda Narva jõge ja selgitab sajandat korda, miks inimesed peavad piiril järjekorras kannatama. Aleksei Jevgrafov astub peagi ilmselt sajandat korda järjekorras kannatajate eest välja – ta on puhkuselt uue jõuga naasnud.
Näib, et kõik läheb tavapäraselt, kuid need on ebatavalised valimised, kuna valijate koosseis muutub dramaatiliselt. Eesti kodanikud moodustavad Narva elanikest veidi alla poole. Umbes 13% on hall pass ja nad saavad viimast korda valida oma esindajaid linnavolikokku. Umbes 36% Narva elanikest on Venemaa kodakondsus ja nad ei saa nüüd hääletada.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
President Alar Karis kuulutas välja Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse, millega tunnistatakse kohalikel valimistel kehtetuks Eestis elavate kolmandate riikide kodanike ja alates ülejärgmistest valimistest ka kodakondsuseta inimeste valimisõigus.
Riigikogu võttis täna vastu Eesti põhiseadust muutva seaduse, millega tunnistatakse kohalikel valimistel kehtetuks Eestis elavate kolmandate riikide kodanike valimisõigus ja alates ülejärgmistest valimistest ka kodakondsuseta inimeste valimisõigus.
Venemaal sündinud ja üles kasvanud, kuid Vene kodakondsusest loobunud teleajakirjanik Anton Aleksejev pooldab kolmandate riikide elanikelt valimisõiguse ära võtmist. „Seda tuli ammu teha,“ leiab Aleksejev.
On laupäeva hommik ja ilmaga on vedanud, sest päike lõõskab ja temperatuur tõuseb pea 27 kraadini. Milline võiks veel olla parem päev ja nädalavahetus, et testida autot? Vahetan Auto Bassadone platsil oma auto uhiuue Santa Fe vastu. Esimese lõigu kuni koduni saan sõita üksi, siis liigume edasi juba koos perega. Soovin esmalt tunnetada autot ja näppida kõiki nuppe, mis on iga mehe õnnis hetk uue auto puhul.
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.