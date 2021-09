Uus iPhone pani Apple'i ja Globalstari aktsiad langema

Pipelife juht Anti Orav: tööd tuleb teha nii, et sind ei ole vaja

Inimesed peaksid oma töösituatsiooni uuendama ja arendama selliselt, et tööd ei oleks vaja enam teha. See on aga ambitsioon ja mentaliteedi küsimus, ütles Pipelife Eesti juht Anti Orav.

