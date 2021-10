Tallinna börsil on täna kõik aktsiad langemas

Nasdaq Tallinna kontor Tartu maanteel. Foto: Andras Kralla

Tallinna börsil on täna toimumas laiapõhjaline langus, enim on kukkunud PRFoodsi ja Tallinna Kaubamaja aktsia.

Tallinna börsiindeks on täna odavnenud 1,8 protsenti, 1928,4 punktini. Balti börsiindeks on kaotanud 1,4 protsenti ja kaupleb 1540 punktil. Kodubörsil on täna kõik aktsiad langenud, mis on küllaltki erakordne. Balti börsidel pole samuti ühtegi aktsiat, mis oleks täna tõusnud. Vaid Olainfarmi ja Rokiškio sūrise aktsia on püsinud päeva algusega võrreldes samal tasemel.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099