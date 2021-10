Kuidas Enefit Greeni esimesel kauplemispäeval käituda?

Nasdaq Tallinna kontor Tartu maanteel. Foto: Andras Kralla

Kui investor soovib Enefit Greeni aktsiaga esimesel kauplemispäeval tehinguid teha, siis on mõistlik kasutada limiithinnaga ordereid, ütlevad analüütikud. Lisaks sellele tuleb meeles pidada, et igasugune kauplemine ja lootus kiiret raha teenida kätkeb endas pigem kõrget riski kui teenimisvõimalust.

LHV nooremanalüütik Raido Tõnisson kirjutas LHV finantsportaalis, et Enefit Greeni aktsiaemissioon on meelitanud turule juurde uusi aktsiainvestoreid ning seetõttu on riskide teadvustamine enne kauplemise algust tähtis.

