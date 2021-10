Arco Vara juht loodab Enefitist kiiret kasumit

Arco Vara AS juhatuse liige Miko-Ove Niinemäe. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraarendaja Arco Vara tegevjuht Miko-Ove Niinemäe tõdes, et osales väikeses mahus Enefit Greeni IPO-l, kuid neljakordne ülemärkimine tuli talle vaatamata soodsatele oludele üllatusena. Niinemäe näeb, et investorite arvu kasv on kasulik kõigile.

„Pigem sihin hetkel lühiajaliselt. Eks see selgub pärast esimest kauplemispäeva, mis ma temaga päriselt teen,“ rääkis Niinemäe. Märkimiselt tagasisaadava raha plaanib Niinemäe investeerida kinnisvarasse.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099