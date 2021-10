Uudised

Raadiohommikus: kuidas täpselt Enefit Greeni aktsiaga rikastuda?

Raadiohommik keskendub neljapäeval Tallinna börsil kauplemist alustavale Enefit Greenile ja eile IPOst teatanud Hepsorile ning avalikustab Eesti aasta auto finalistid.

Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets selgitab, kuidas kell 10 algaval Enefit Greeni aktsiatega kauplemisel käituda ja mismoodi ordereid sisestada, et sellest kõige paremat tulu tõuseks. Hepsori finantsinvestor Lauri Meidla tuleb räägib, mida sellelt ettevõttelt investorile oodata. Tehnikamaailma peatoimetaja Tõnu Ojala ja meie arvamustoimetaja Kard-Eduard Salumäe avalikustavad Eesti Aasta auto finalistid. Äripäeva Akadeemia koolitaja Viko Kõva annab nõuandeid veebikoosolekuteks, mis taas ees seisavad.

Stuudios Äripäeva ajakirjanikud Meelis Mandel ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kas IT-infrastruktuur saab toimida inimesteta? IT-ettevõtte Oixio müügidirektor Madis Sõnajalg selgitab, miks tuleks ITd kohelda kui väärtuslikku töötajat. Lisaks saame teada, miks on Oixiol kõrge kliendi rahulolu ja miks just Oixio võiks ükskõik millisele ettevõttele olla vääriline IT-partner.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Silmaringisaate “Globaalne pilk” seekordne osa räägib energiaturust. Arutleme selle üle, miks on energiahinnad nii palju tõusnud, kes on selles süüdi ja missugused oleksid mõistlikud lühi- ja pikaajalised lahendused. Saates on külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". Räägime sellest, kuidas riik ja erasektor saaksid omavahel rohkem ja paremini koostööd teha. Saatekülalised toovad mitmeid näiteid õnnestunud projektidest Eestist ja lähiriikidest, ning samuti tuuakse näiteid ohukohtadest kahe sektori koostöös.

Räägime mobiilsete liikuvusandmete kasutamisest ja rahvusvaheliste ettevõtete kaasamisest Eesti riigi probleemide lahendamisesse. Samuti analüüsime, mis läks valesti palju kõneainet pakkunud sotsiaalministeeriumi infosüsteemi Skais2 loomisel ning räägime üldisemalt riigihangete valupunktidest.

Külas on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IT rahastamise valdkonna juht Kaire Kasearu ja Telia andmete valdkonna juht Rivo Roosileht.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Riskiraha". Eestis tegutsevaid riskikapitalietevõtteid tutvustava saatesarja seekordses osas on külas Spring Capitali partner ja juht Henri Treude. Fond investeerib nii riski- kui erakapitali ehk kasvuettevõtetesse ja küpsematesse firmadesse. Ettevõtte portfellis on näiteks Bolt, Roofit Solar, Click&Grow, Fractory ja mitmed teised.

Kuidas Spring Capital tulevased ükssarvikud üles leiab ja kuidas tunda ära suureks kasvav äriidee ning edukas meeskond.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

