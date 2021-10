Börsiuudised

PayPal lükkas Pinteresti ostujutud ümber

Läinud nädalal räägiti, et PayPal tahab osta Pinteresti. Nüüd teatas esimene, et sellist tehingut siiski tulekul ei ole. Foto: Reuters/Scanpix

PayPal teatas, et vastupidiselt kuulujuttudele ei plaani ta osta sotsiaalmeediaettevõtet Pinterest.

Bloomberg News teatas läinud nädalal, et PayPal on lähenenud Pinterestile, et see ära osta. Juttu oli juba ka võimalikust hinnast, mis jääks 70 dollari juurde aktsia kohta. See oleks Pinteresti väärtuseks teinud kokku umbes 45 miljardit dollarit.

