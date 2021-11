Euroopa aktsiaturud rallisid uue rekordini

Hankekeskkond, mis sündis enda vajadustest lähtuvalt

Ehitushangete paremaks korraldamiseks on loodud multifunktsionaalne internetikeskkond Lushof, mida saavad kasutada nii ettevõtted kui eraisikud. Ettevõtte juht Andrejus Musatovas ütles, et nende spetsialiteet on ehitushanked sh materjalide hanked, transpordihanked ja ehitustööd.

Ehitushangete paremaks korraldamiseks on loodud multifunktsionaalne internetikeskkond Lushof, mida saavad kasutada nii ettevõtted kui eraisikud. Ettevõtte juht Andrejus Musatovas ütles, et nende spetsialiteet on ehitushanked sh materjalide hanked, transpordihanked ja ehitustööd.