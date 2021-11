Novaturas alustas neljandat kvartalit tugevate tulemustega

Novaturas tegi oktoobris vaid 12% vähem käivet pandeemiaeelse perioodiga võrreldes. Foto: Verslo Žinios

Reisifirma Novaturas teatas täna oktoobrikuu tulemused, mille kohaselt oli ettevõtte käive pea 20 miljonit eurot.

Novaturas on käesoleva aasta kümne kuuga teeninud 94,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes 193% rohkem, kuid 42% väiksem pandeemiaeelse perioodiga võrreldes. Ettevõte on kümne kuuga teenindanud 151 000 klienti, mis on aasta varasema perioodiga võrreldes kasvanud 218%, kuid 2019. aasta tasemest on see väiksem 44%.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099