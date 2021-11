Hepsor lõi investori spekuleerimisplaani uppi: torditüki asemel saan kaunistuspuru

Väikeinvestor Eduard Nikiforovil oli hea meel, kui investor Toomas ütles, et ta ei märgi Hepsorit, sest siis oli tal lootust saada rohkem aktsiaid. Kui Toomas aga meelt muutis, oli ta kindel, et tuleb suurem ülemärkimine. Foto: Liis Treimann

Hepsori aktsiate esmane pakkumine märgiti 8,7 korda üle ning väikeinvestorid, kes lootsid esimestel päevadel pärast IPOt võtta kasumit, otsustavad nüüd pigem hoidmise ja juurdeostmise kasuks.

"Tunne on, nagu oleks torditüki asemel saanud kaunistuspuru ja seda kah jao pärast," ei ole väikeinvestor Marit Nurmik emotsioonidega kitsi. "Eks see torditükkide rabamine võib veel põnevaks minna, kui kauplemine algab ja plaan on olla arvuti taga valmis, et sõit kaasa teha!"

