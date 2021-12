Kuidas leida oma rahale hea kodu?

Tegelikult on ju kogu investeerimise kontseptsioon teiste heade ideede peal liugu laskmine, tõdeb LHV vanemmaakler Nelli Janson. Foto: Eiko Kink

Investorid üritavad paaniliselt leida oma rahale head kodu, taustaks heitlik olukord majanduses ja aina uusi tippe vallutavad börsiindeksid.

Kuidas saada edukaks investoriks? Millal on õige aeg investeerimisega alustada? Kuidas teha häid otsuseid? Kas leidub kedagi, kes teab nendele küsimustele õigeid vastuseid? Ei ja jaa.

William Greeni raamat „Rikkamaks, targemaks, õnnelikumaks“ trügib maailma edukamate ja kuulsamate investorite mõttemaailma ning proovib päevavalgele tirida salavalemid, mille abil on neil õnnestunud see, mille poole paljud pürgivad, kuid siiski ebaõnnestuvad. Nii nagu ei pruugi eneseabiraamatust elumõtet selguda, ei leia ka siit üksikasjalikku juhendit edukaks investorikarjääriks. Põhjus on lihtne: kõik valemid ja vastused on olemas meis endis ning need peab ise üles leidma.

Kuidas olla parimate seas mängus, mille reeglid muutuvad?

Elu, mõtteviis, põhimõtted, väärtushinnangud ja investeerimine on tihedas seoses. Edu investeerimises saab tulla üksnes tänu õppimisele ja kasvamisele, kusjuures investeerimisfilosoofia kujuneb välja elu jooksul ning seda voolivad nii eksimused kui ka õnnestumised. See tõdemus koorub välja igast küsitlusest, mille Green on investoritega teinud.

Raamat: "Rikkam, targem, õnnelikum" Autor: William Green Lehekülgi: 328 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Kuigi isiklikud kogemused kinnistavad teadmisi kõige paremini, aitab teiste kogemustest õppimine vältida kulukaid vigu ja säästa aega. Juba raamatu alguses märgib Green, et ta on jõudnud arusaamisele: nii elu kui ka investeerimist peaks vaatlema kui mängu, milles me peame igal võimalusel suurendama oma edu võimalusi.

See raamat pakubki nippe, tarkuseteri ja praktilisi soovitusi, kuidas olla parimate seas mängus, mille reeglid tihtipeale muutuvad.

Investeerimine on enamat kui säästude paigutamine

Kuigi edukate investorite puhul jääb mulje, et nad teevad oma otsuseid mängleva kergusega, küsimata kunagi kelleltki nõu, selgub raamatust vastupidine. Kogu investeerimise kontseptsioon on teiste heade ideede peal liugu laskmine. Sama meetodit tasub kasutada ka oma investeerimisstrateegiat üles ehitades. Tuleb ainult tutvuda investorite põhimõtetega, et need seejärel endale sobivaks mugandada.

Meie kogemused, põhimõtted ja väärtushinnangud mõjutavad meie investeerimisotsuseid ning ka vastupidi. Investeerimine on ju midagi märksa enamat kui lihtsalt säästude paigutamine või raha kasvatamine. Kui kasutada oskuslikult meile kätte jagatud kaarte, võime saada rikkamaks, targemaks, aga ka õnnelikumaks.