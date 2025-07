Tagasi 21.07.25, 10:57 Maksuekspert toidu käibemaksu langetamisest: Jürgen Ligi viitab õigele probleemile Kuigi toidu käibemaksu langetamise eesmärk on väga õige ja hea, siis kriitiline küsimus on see, kui suur osa maksulangetusest reaalselt tarbija ostukorvi jõuaks, rääkis Ernst & Youngi maksuekspert Ranno Tingas.

Ernst & Youngi maksueksperdi Ranno Tingase sõnul on suurim küsimus madalama toiduainete käibemaksu puhul see, kuidas riik suudab tagada ja motiveerida, et see hinnalangus päriselt ka tarbija toidukorvi jõuab.

Foto: Andras Kralla

Ta meenutas, et kui Tallinnas kunagi müügimaks ära kaotati, siis märgatavat hinnalangust sellega ei kaasnenud. “See on kõige suurem probleem, mida ka rahandusminister Jürgen Ligi on õigesti välja toonud, et kuidas ikkagi see hinnatõus tarbijani jõuaks,” märkis Tingas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Tingas ka tulumaksu tõusust ja regulaarsete dividendide maksusoodustuse kaotamisest, mis käivitas mullu dividendiralli.

Samuti selgitas ta lahti ühe skeemi, mida ettevõtjad kasutasid, et enda vara maksutõusude eest kaitsta. Juttu tuli ka kasumimaksu ajutisest mõjust investeeringutele ning majandusaasta aruannete esitamise trendidest.

Küsis Mai Kroonmäe.