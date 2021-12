Bideni hoiatused Venemaa pihta tõstsid gaasi hinda

USA president Joe Biden ja Venemaa juht Vladimir Putin kohtuvad video vahendusel teisipäeval, et arutleda olukorda Ukrainas. See aga mõjutab juba praegu tooraineturgu, sealhulgas gaasi hinda. Foto: AFP/Scanpix

Euroopa maagaasi futuuride hinnad tõusid, kuna suurtootja Venemaa vastu kavandatakse rahvusvahelisi sanktsioone, vahendab Bloomberg.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden kohtub täna video vahendusel Venemaa riigipea Vladimir Putiniga, et rääkida Ukraina teemal. Väidetavalt kavatseb Biden hoiatada Putinit, et Moskva ei viiks vägesid Ukrainasse. Vastasel juhul ähvardavad Venemaad tõsised majanduslikud sanktsioonid, sealhulgas panganduses. Pärast selliseid teateid on Hollandi järgneva kuu (front month) gaasi hinnad tõusnud 7,6 protsenti.

