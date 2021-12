Ampler avas Berliinis uue peakorteri

Ampler Bikes asutaja ja juht Ardo Kaurit Foto: Andras Kralla

Elektrijalgrattaid tootev Ampler Bikes avas uue peakorteri ja esinduspoe Berliinis ning on tulevikus osas positiivne, vahendab ettevõtte uudises.

Kui see aasta on alates maist ettevõttele olnud raske ning müük on kuude lõikes langenud aasta tagusega võrreldes 23-50%, siis november oli juba positiivsem ning jõuti eelmise aasta müügile väga lähedale. Novembri käive oli 643 900 eurot, mis on 5% väiksem kui 2020 aastal, samas 35 000 võrra suurem kui oktoobris.

