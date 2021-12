USA börs jätkas tõusu

New Yorgi börs. Foto: AFP/Scanpix

Kolmapäeval jätkus USA börsidel tõus, kui kõik kolm peamist indeksit ronisid kõrgemale, vahendab Yahoo Finance.

Pfizer ja BioNTech teatasid täna, et omikronitüvega võitlemisel aitab oluliselt tõhustusdoos. See on järjekordne positiivne uudis uue tüve osas, mis sisendab invetoritele kindlust. Pfizeri aktsia alustas uudise valguses kauplemist tõusuga, aga päeva lõpuks vajus siiski eilsest 0,62% madalamale 51,4 dollarile. BioNTechi aktsia kukkus 3,55% 291,94 dollarile.

