Miks on kuld kõrgele inflatsioonile vaatamata odavnemas?

USA tootjahindade järsk kasv viitab kiire inflatsiooni jätkumisele

USA tootjahinnad tõusid novembris aastases võrdluses pea 10 protsendi võrra, mis on enam kui kümne aasta kiireim tempo. See annab märku, et inflatsioon ei ole ajutine ning kestab ka järgmisel aastal, vahendab Bloomberg.

