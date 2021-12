Apple üllatas insener suurte preemiatega

Apple logo New Yorgis poe seinal. Foto: Reuters/Scanpix

Kasvava tööjõupuudusega võitlemisel üllatas Apple mitmeidki insener preemiaga, vältimaks neid suundumast konkurentide ridadesse, vahendab Yahoo Finance.

Erakorraline preemia tuli töötajatele üllatusena. Boonust makstakse aktsiaoptsioonides, mille väärtus jääb 50 000 dollari ja 180 000 dollari vahemikku. Optsioonide kehtivusaeg on neli aastat. Hinnanguliselt saab preemiat 10-20% insenere ning see on tekitanud pahameelt nende hulgas, kes boonusest ilma jäid.

