Bercmani ja Krakuli tehing sai kokkulepitud punkti

Bercmani tegevjuht Mart Suurkask, nõukogu esimees Kuldar Leis ja Krakuli tegevjuht Jaan Hendrik Murumets mullu detsembris toimunud Bercman Technologiese aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, kus aktsionärid kinnitasid ettevõtte vahetuslepingu Bercman Technologiese, Krakul Holding OÜ ja Krakul OÜ vahel. Foto: Andras Kralla

Tallinna First North alternatiivturul noteeritud tehnoloogiafirma Bercman Technologies ja arendusettevõtte Krakuli vaheline vahetusleping on kokkulepitud tingimustel lõpule viidud.

Bercman omandas 100protsendilise osaluse asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendusettevõttes Krakul, tasudes osaluse omandamise eest Bercmani aktsiates. Täna avaldatud börsiteates raporteerib Bercman, et aktsiakapitali suurendamine on registreeritud ning uued aktsiad on võetud kauplemisele kauplemissüsteemis First North.

