Luksuskaupade tootjad panid Euroopa turud tõusma

Luksuskaupade tootja Burberry pood Londonis. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on pärast teisipäevast langust kolmapäeval stabiliseerunud ja veidi tõusnud. Sellele on kaasa aidanud luksuskaupade tootjate tugevad kvartalitulemused, vahendab Reuters.

Kuigi USA ja Euroopa riigivõlakirjade tootlused on turge mitu nädalat surve all hoidnud, on Stoxx 600 indeks suutnud täna tõusta 0,2 protsenti, 480,8 punktini.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099