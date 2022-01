Alexander Elder hoiatas Toomase konverentsil pullituru lõpu eest

USA börsikaupleja ja koolitaja Alexander Elder väidab, et iga vanaemagi teab, kuidas pulliturul raha teha. Praegu aga tasub valmistuda rohkem karuturuks. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Eesti juurtega börsikaupleja Alexander Elder on turgude suhtes pessimistlik ning usub, et ka Tallinna börsil on oodata varsti karuturgu.

Professionaalne USA börsikaupleja Alexander Elder jagas oma mõtteid ja prognoose Toomase konverentsil just eelkõige läbi kaupleja seisukoha ja leidis, et aktsiaturgudel on praegu põnevad ja pöörased ajad.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099