Börsiguru Seppo Saario avaldas nipid, kuidas leida kasvurakette

Soome investeerimisguru Seppo Saario on panustanud Helsingi alternatiivbörsile, et leida järgmine 10 kordset kasvu näitav ettevõte. Investor Toomase konverentsil vastas ta ka Juhan Langi (vasakul) ja Meelis Mandeli küsimustele. Foto: Raul Mee

Soome investeerimisguru Seppo Saario rääkis tänasel investor Toomase konverentsil, milliste põhimõtete järgi tema täna investeerib ning kust tema otsib 10-kordistumise potentsiaaliga aktsiaid.

Oma ettekandes tõi Soome börsiguru välja, et investoril tuleks mõista suurt pilti, mis börsidel toimub. Seppo Saario on seadnud portfelli eesmärgiks kasvatada oma investeeringuid 10 korda 10 aasta jooksul ehk keskmiselt 26% aastas. “Investeeri ainult ettevõtetesse, mida tahad hoida ka 10 aasta pärast,”rääkis Saario. Karjääri alguses tegi Saario väga palju tehinguid ja kauples aktsiatega rohkem, kuid vanusega mõistis, et aktsiaid tasub osta ja hoida väga pika aja horisondiga. Samas on börsiguru pigem karuse vaatega ning usub, et lähiajal on oodata turgudel languse jätkumist. Sellest hoolimata ta oma positsioone müüma ei hakka ning plaanib neid portfellis alles hoida.

