Krüptokaupleja usub, et praegu on hea aeg osta

Krüptokaupleja Parol Jalaka sõnul tasub krüptosse siseneda ajas hajutatult, kuna põhi ei pruugi veel käes olla. Foto: Raul Mee

Krüptovarad on viimastel nädalatel olnud tugevas korrektsioonis ning krüptokaupleja usub, et praegu on hea aeg siseneda, kuid hoiatab, et seda ei tasuks siiski teha umbropsu.

Sarnaselt aktsiabörsidega on ka krüptovarad viimastel päevadel hooga langenud ning suuremad ja tuntumad, nagu bitcoin ja ethereum, on tippudest langenud pea 50%. Korrektsioon on olnud karm ning osaliselt on krüpto liikunud kasvuaktsiatega samas taktis. Eelmine sarnaselt suur langus oli alles möödunud aasta kevadel, kui suuremad krüptod odavnesid üle 50% paari kuu jooksul.

