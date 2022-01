Powelli kõne pööras turud langusesse

USA Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli kõne pani börsid langema. Investoritele tekitas muret tema sõjakus ning võimalus, et rahapoliitakt karmistatakse oodatust suuremal määral. Foto: Reuters/Scanpix

Eile teatas Föderaalreserv peagi saabuvast rahapoliitika karmistamisest, mis oli investorite jaoks ootuspärane, kuid selle esimehe Jerome Powelli sõnad panid turud langema.

Föderaalreservi juht Jerome Powell kinnitas eilses konverentsikõnes, et USA keskpank jääb oma tegutsemises paindlikuks ning see muutis investorid närviliseks. Powelli sõnul on USA majandus tugev ning ta ei välistanud võimalust, et tulevikus hakatakse rahanduspoliitikat oodatust kiiremini karmistama, ja see tähendab, et võidakse intressimäära tõsta juba järjestikulistel kohtumistel. Seni on turud eeldanud, et intressimäärasid tõstetakse vaid igal teasel kohtumisel ehk neljal korral aastal. Kokku koguneb FED kaheksa korda aastas.

