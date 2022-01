SEB kergitas eelmisel aastal võimsalt kasumit

SEB kergitas väljamakstavat dividendi pea poole võrra. Foto: TT News Agency/Scanpix

SEB kontsern teatas, et kasvatas aastaga puhaskasumit 60% ning see tõttu plaanitakse välja maksta ka hulga suuremat dividendi.

Rootsi panganduskontsern SEB teatas täna neljanda kvartali ja 12 kuu tulemused, mille kohaselt teenis pank eelmisel aastal 54,6 miljardit Rootsi krooni tulu. See on aasta varasemaga võrreldes 10% kasvu. Puhaskasumit on aastaga kergitatud 61% jagu ning eelmisel aastal teeniti 25,4 miljardit Rootsi krooni ehk aktsia kohta teeniti eelmine aasta 11,75 Rootsi krooni kasumit.

