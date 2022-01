Video: Kaarel Kotkas räägib ükssarviku sünnist

Värske ükssarviku Veriffi asutaja Kaarel Kotkas rääkis, kuidas jõuda ükssarviku asutamiseni ning millised õppetunnid on teda selleni aidanud. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Värske ükssarviku asutaja Kaarel Kotkas rääkis alles laupäeval toimunud investor Toomase konverentsil oma eduloo taustast.

Eesti tehnoloogiaettevõtte Veriffi asutaja Kaarel Kotkas rääkis möödunud laupäeval, kuidas lapsepõlvekogemused on teda ükssarviku loomise juurde viinud. Juba lapsena väga ettevõtlik Kotkas tõi välja, et ettevõtjaks saamine ei olnud kunagi tema jaoks eesmärk omaette. Siiski tõdes lapsena erinevaid projekte ja rahateenimise viise proovinud Kotkas, et iga projekt andis talle hindamatu kogemuse.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099