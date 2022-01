TextMagic näitas aastaga tugevat kasvu

Nimekiri TextMagicu aktsionäridest, kes suutsid 35 aktsia künnist ületada

Homme Tallinna First Northi alternatiivbörsil kauplemist alustav TextMagic suutis äratada investorites suurt huvi, nagu näitab aktsia ligi 20kordne ülemärkimine. See aga tähendab, et üle 35 aktsia sai enda portfelli alla 8 protsendi investoritest - isegi väga suurelt märkinud investoritele jagus vaid sõrmeotsaga aktsiaid.