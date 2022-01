Tuntud investorid: praegu on vaid surnud kassi põrge

Eilse turulanguse peale on mitu investorit juba aktsiaid juurde soetanud, müügi poolele nad minna ei soovita, sest see võib tootlusele korraliku paugu panna.

Eile avaldas investor Kristi Saare, et ostis Hepsorit suure languse peale juurde ning ka õppejõud ja investor Kristjan Liivamägi tõdes, et vaatlusnimekirjas on Hepsor, mis on jõudnud ahvatlevale tasemele. Lisaks paljastasid ka teised tuntud investorid, mida nad on Balti börsilt noolimas või juba ka ostnud. Tänaseks on Balti turud ja ka Euroopa börsid mõnevõrra eilsest langusest taastunud, kuid investorid Jaak Roosaare ja Lev Dolgatšjov usuvad, et tõenäoliselt langevad turud veelgi.