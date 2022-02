Siemensi tugevad tulemused aitasid Saksamaa aktsiad tõusule

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on tänast päeva alustanud langusega, Saksamaa aktsiatel aitasid tõusta Siemensi tugevad kvartalitulemused, vahendab Reuters.

Siemensi aktsia lisas pärast kvartalitulemuste teatamist 5,8 protsenti, mis on suurim tõus viimase 13 kuu jooksul. Tehnoloogiafirma teatas, et klientide edastatud tellimuste maht on “erakordne”.

